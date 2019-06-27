Zindan Altın Sürsürüspor'da
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Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Sürsürüspor, önemli bir forvet takviyesi yaptıElazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ni 2. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Sürsürüspor, kadrosunu güçlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:55 Kaynak: İHA
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ
'ı temsil edecek olan Sürsürüspor, önemli bir forvet takviyesi yaptı
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol
Ligi'ni 2. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Sürsürüspor, kadrosunu güçlendiriyor. Daha önce bek oyuncusu Hakkı Öncü'yü renklerine bağlayan turuncu siyahlılar, Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Zindan Altın'ı da transfer etti. Elazığ Yolspor altyapısında yetişen, Adıyaman
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