Zindanın kapıları tarihe açılıyor - Son Dakika

Zindanın kapıları tarihe açılıyor

- Zindanın kapıları tarihe açılıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçmişi MÖ. 200'lü yıllara kadar uzanan, 3 bin 400 metrelik sur duvarı, 67 kulesi ve 5 kapısı bulunan Bitinya surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırdı.

- Zindanın kapıları tarihe açılıyor

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçmişi MÖ. 200'lü yıllara kadar uzanan, 3 bin 400 metrelik sur duvarı, 67 kulesi ve 5 kapısı bulunan Bitinya surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırdı. İstanbul Yedikule zindanlarının bir benzeri olan Zindan Kapıda restorasyon tamamlanma aşamasına gelirken, zindan ve kulelerden oluşan tarihi yapı müze ve ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilecekleri alanların yer alacağı ayrıcalıklı bir kompleks olarak değerlendirilecek.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark'tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar geniş bir yelpazede yaptığı restorasyonlarla Bursa'yı açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırıyor. Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi'nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonu ile ilk günkü ihtişamına kavuşuyor. Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı, Yer Kapı'da restorasyonları daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yedikule Zindanlarının bir örneği olan Zindan Kapı'daki restorasyon çalışmalarına hız verdi. Alacahırka Mahallesi'nde yer alan, 'kanlı kuyu', 'işkence odası' ve 'kule bağlantılı koridorlar' ile 'zindanların' bulunduğu Zindan Kapı'daki çalışmalar kapsamında zindanhane, zindanlar ile 8 ve 9 numaralı kulelerde restorasyon tamamlandı. 9 ve 10 numaralı kuleler arası ile 10 no'lu kule üzerinde ise çalışmalar hızla sürüyor.

Tarihi çekim merkezi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 bin yıl öncesine ışık tutacak Zindan Kapı'daki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlandığı kulelere çıkarak, tarihi yapının çevresini gözlemleyen Başkan Aktaş, zindan olarak kullanılan alanları da inceledi. Çalışmaların artık son aşamaya geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, bir taraftan tarihi sur kapısını çevreleyen binaların da kamulaştırıldığını belirterek, bu binaların kaldırılması ile bölgenin mükemmel bir görünüm kazanacağını söyledi. Dışarıdan gelen otobüsler ve araçların rahat ulaşımının sağlanması amacıyla gerekli yol çalışmasının da yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Burayı yaşayan bir mekan haline getirmek için tarihi yapıya bir fonksiyon yükleyeceğiz. Burayı müzeye dönüştürmenin yanında farklı sürprizlerimiz olacak. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan ve büyük kısmının valiliğimiz tarafından karşılandığı restorasyonda artık sona yaklaştık. Eylül son gibi bitirip, Ekim ayında da açmayı düşünüyoruz. Hanlar Bölgesi'nin etrafının açılması, Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri, Hisar Bölgesi, yine Orduevi'nin bulunduğu alanın Bey Sarayı'na dönüştürülmesi, hemen alt taraftaki Mevlevihane ile beraber bu yapı gerçekten Bursa'mıza ve Bursa tarihine değer katacak. Çünkü farklı kulelerden Bursa'yı seyretmek burada mümkün ve beraberinde burada aileler ve çocuklar için de keyifli ortamlar sunulmuş olacak. İnanıyorum ki hem Bursa'da yaşayanlar hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin çok dikkatini çekecek. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zindanın kapıları tarihe açılıyor - Son Dakika

Son Dakika

21:50 Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı 21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 12:15 Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:46 Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 20:13 Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
21:49
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
21:25
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
21:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
21:17
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
20:45
Maçta ilk gol, ikinci yarının başında geldi! Başakşehir öne geçti
20:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 22:11:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zindanın kapıları tarihe açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]