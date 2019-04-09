Son Dakika Haberleri: Zindaşti Hesaplaşmasında 5 Gözaltı

Zindaşti Hesaplaşmasında 5 Gözaltı

44 dakika önce

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan'ın öldürülmesi ile ilgili 1'i tetikçi 5 kişi gözaltına alındı.

Zindaşti Hesaplaşmasında 5 Gözaltı, System.String[]
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan'ın öldürülmesi ile ilgili 1'i tetikçi 5 kişi gözaltına alındı.

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan Ünğan, Bağdat Caddesi'nde 7 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazar günü işlenen cinayetin ardından başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Polis, Ünğan'ı öldüren saldırganların kaçtığı aracı Sultangazi'de park halinde ele geçirdi. Yapılan çalışmaların devamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen Organize Polisi, cinayetle bağlantılı ilgili 1'i tetikçi, 1'i olayda kullanılan aracın sürücüsü olmak üzere 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ikisinin tetikçi ve aracın sürücüsü olduğu, diğer 3 şüphelinin ise baskın yapılan adreslerde zanlılarla birlikte gözaltına alınan kişiler olduğu öğrenildi.

Saldırıda silahı çektiği ileri sürülen tetikçi ile araç sürücüsü ve diğer 3 şüphelinin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında terk halde bulunan aracın incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildiği kaydedildi. Cinayette kullanılan otomobilin kiralık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, cinayetin diğer bağlantıları araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:09 Kaynak: İHA

Bağdat, 3. Sayfa
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