Zindaşti'nin İnfaz Emri Vermekle Suçlandığı Davada 5 Sanığa Hapis Cezası Çıktı - Son Dakika
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Zindaşti'nin İnfaz Emri Vermekle Suçlandığı Davada 5 Sanığa Hapis Cezası Çıktı

20.06.2022 15:44
Zindaşti'nin İnfaz Emri Vermekle Suçlandığı Davada 5 Sanığa Hapis Cezası Çıktı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda tutuklanan, ancak daha sonra tahliye edilen İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin, baldızının oğlunun infaz emrini vermekle suçlandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Zindaşti ve Tolga Hakan Ceyhan’ın dosyalarının ayrılmasına karar verilirken, 5 sanık 5 ay ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda tutuklanan, ancak daha sonra tahliye edilen İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin, baldızının oğlunun infaz emrini vermekle suçlandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Zindaşti ve Tolga Hakan Ceyhan'ın dosyalarının ayrılmasına karar verilirken, 5 sanık 5 ay ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Zindaşti davasının karar duruşması bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mert Akdağ, Uğurcan Coşkun Akdağ, Turgay Dursun ve Recep Süren Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar ile avukatlar da duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Mert Akdağ önceki savunmalarını tekrar ederek lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mert Akdağ hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, yargılama sürecindeki davranışları lehe sayılarak takdir indirimiyle 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tahliyesine, sanık Turgay Dursun'un aynı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, Uğur Can Coşkun ve Recep Süren'in suça yardım eden sıfatında olduklarından yarı oranda indirim yapılarak 6 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Recep Süren tahliye edilirken, Fatma Şahin hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan, firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ve Tolga Hakan Ceyhan'ın ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Zindaşti'nin İnfaz Emri Vermekle Suçlandığı Davada 5 Sanığa Hapis Cezası Çıktı - Son Dakika
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