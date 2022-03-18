Son dakika! ZİNDAŞTİ'NİN KIZI VE YEĞENİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika! ZİNDAŞTİ'NİN KIZI VE YEĞENİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

18.03.2022 09:43
Son dakika! ZİNDAŞTİ'NİN KIZI VE YEĞENİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Son dakika haber: BÜYÜKÇEKMECE'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin yürütülen davada 9 sanıkta beraat etmişti.

BÜYÜKÇEKMECE'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin yürütülen davada 9 sanıkta beraat etmişti. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle dosyayı usulden bozdu. BAM yargılama ve soruşturma sürecinde öldürülen 5 kişinin dosyasının incelenmesini istedi. Yerel mahkeme, istenilen incelemelerin yapılması için gerekli yerlere yazı yazılmasına karar verdi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Ekim 2019'da verilen kararda aralarında Orhan Ünğan'ın da bulunduğu 9 sanık hakkında berat kararı verilirken, 7 Nisan 2019'da tarihinde öldürülen sanık İlhan Ünğan hakkındaki davanın düşmesine karar verilmişti. Karar sonrası Cumhuriyet savcısı ve müşteki avukatları istinafa itirazda bulunmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosyayı incelenerek, usulden bozulmasına karar verdi. Daire, Küçükçekmece'de bir balık restoranında öldürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın cinayetine ilişkin dosyanın akıbetinin araştırılmasını istedi. Dosyada şüpheli sıfatıyla soruşturulan ancak soruşturma devam ederken Dubai'de öldürülen Çetin Koç'un ölümü ile ilgili dava yürütülüp, yürütülmediğinin araştırılmasına, eğer dava açılmışsa bu dosyanın getirilip incelenmesi gerektiğini belirtti. Dosyada sanık sıfatıyla yargılanan ancak Kadıköy'de öldürülen İlhan Ünğan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası, dava açılmış ise dava dosyasının incelenmesine ve dosyayı ilgilendiren kısımların denetime konu dosyaya intikalinin sağlanmasını istedi.  Bakırköy 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapıldı. Mahkeme, bahsedilen dosyaların akıbetinin öğrenilmesi için ilgili makamlara yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

2014 yılında Yunanistan'da uluslararası bir operasyonla 2 tonun üzerinde eroin yakalandı. İddiaya göre eroinin sahipleri Türkiye'de bulunan Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan ve aslen İranlı olan Çetin Koç'tu. Üngan kardeşler ve Çetin Koç bu operasyonun sorumlusu olarak Ergenekon davasının gizli tanığı Naci Şerifi Zindaşti'yi suçlamışlardı. Bu olaydan sonra Büyükçekmece'de Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti ve şoförü Devrim Öztunç'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Öldürülme olayın tetikçileri olduğu iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar da 22 Aralık 2014'te Küçükçekmece'de bir balık restoranında silahlı saldırıyla öldürüldü.

İDDİANAME

İddianamede Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari'nin "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyordu. Orhan Ünğan ve hayatını kaybeden İlhan Ünğan'ın "tasarlayarak 2 kişiyi öldürme" suçuna azmettirmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu. Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'a, Zindashti'nin ortadan kaldırılması talimatı verdikleri anlatıldı. Orhan Ünğan daha önce 3 kez tahliyesine karar verilmiş, itiraz üzerine tutuklanmıştı. Orhan Ünğan 11 Ekim 2019'da tekrar tahliyesine karar verilmişti.


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Ergenekon Davası, Büyükçekmece, Ergenekon, Zindaşti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ZİNDAŞTİ'NİN KIZI VE YEĞENİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ZİNDAŞTİ'NİN KIZI VE YEĞENİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ - Son Dakika
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