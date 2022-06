ZİNDAŞTİ'NİN TALİMATIYLA CİNAYET HAZIRLIĞINDAKİ 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ÇIKTI

İRAN uyruklu organize suç örgütü lideri Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla, husumetli olduğu akrabası Kadir Güneş'in öldürülmesini tasarlayarak, eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanık hakkında, 5 aydan 13 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme Zindaşti ve yurt dışındaki örgüt üyesi Tolga Hakan Ceyhan hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Mert Akdağ, Uğur Can Coşkun, Turgay Dursun ve Recep Süren tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Gaziosmanpaşa'da 10 Kasım 2022 günü yapılan yol uygulamasında, bir taksi içinde yolcu olarak bulunan tetikçi sanık Mert Akdağ'ın üzerinden ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, bir adet Wifi cihazı, SIM kart, cep telefonu ve iki adet siyah eldiven ele geçirildiğini belirtti. Gözaltına alınan Akdağ'ın ifadesinde, tabancayı Avcılar'da oturan yabancı uyruklu bir kişiyi 600 bin TL karşılığında öldürmesi için Turgay isimli kişinin verdiğini, evinin önünde park halinde olan araçta, eylemi kaydetmek ve izletmek üzere kamera düzeneği bulunduğunu anlattığı, bildirildi. Akdağ'ın öldüreceği kişiyi, farklı günlerde birkaç kez görmesine rağmen, eylemi iradeli olarak gerçekleştirmediğini söylediği de kaydedildi.

ZİNDAŞTİ TALİMAT VERDİŞikayetçi Kadir Güneş'in, tasarlanarak öldürülmek istendiği ifade edilen mütalaada, eylemin asıl maddi failinin Mert Akdağ olduğu belirtildi. Silahlı suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Naci Şerifi Zindaşti'nin, Kadir Güneş'i hasım olarak gördüğü, bu nedenle öldürülmesine karar vererek, yurt dışındaki örgüt üyesi Tolga Hakan Ceyhan'a talimat verdiği anlatıldı. Ceyhan'ın da talimatı ilettiği Turgay Dursun'un, örgüt üyesi Uğur Can Coşkun aracılığıyla, tetikçi olarak Mert Akdağ'ı bulduğu belirtildi. Akdağ'ın aldığı talimatla Turgay Dursun'dan 600 bin TL karşılığında tabanca ve diğer cihazları aldığı, Kadir Güneş'in evinin önünde bir araca eylemi kaydetmek ve izlemek için kamera düzeneği yerleştirerek, eylem hazırlığı yaptığı belirtildi. Tetikçi sanık Mert Akdağ'ın Kadir Güneş'e karşı eylemine, yanına bir kadının gelmesi nedeniyle 'engel hal' oluştuğu, bu nedenle tamamlayamadığı da anlatıldı. Mütalaada sanık Mert Akdağ'ın 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', Turgay Dursun 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme', Uğur Can Coşkun ve Recep Süren'in 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım', sanık Fatma Şahin'in de 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılması istendi. Mütalaaya karşı savunması sorulan tüm sanıklar, beraatlerini talep etti.

TETİKÇİYE 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE Mahkeme heyeti kararında, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ve Tolga Hakan Ceyhan hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.Heyet, sanık Mert Akdağ hakkında 'Tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Akdağ'ın samimi beyanları, tutuklu kaldığı süre ve verilen cezanın miktarı gözönüne alınarak tahliyesine hükmetti.

AZMETTİRENE 13 YIL HAPİS

Heyet, Turgay Dursun'a ise bu suça azmettirme suçundan 13 yıl hapis cezasına vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. Sanık Uğur Can Coşkun ve sanık Recep Süren'e ise 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek' suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Recep Süren'in tahliyesine karar verilirken, Uğur Can Coşkun'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Sanık Fatma Şahin'e ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi. Mahkeme, sanıklar Tolga Hakan Ceyhan, Uğur Can Coşkun, Turgay Dursun ve Recep Süren hakkındaki 'Suç örgütüne üye olma' suçundan ise dosyanın ayrılmasına karar verdi.