Üye Girişi
Zinde kalmak için alışveriş listenizi güncelleyin - Son Dakika

Zinde kalmak için alışveriş listenizi güncelleyin

04.07.2021 07:31
Zinde kalmak için alışveriş listenizi güncelleyin, System.String[]

BOL BOL SEBZE VE MEYVE...Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanıENGİNAR: Yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve hazımsızlığı önler.

BOL BOL SEBZE VE MEYVE...

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

ENGİNAR: Yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve hazımsızlığı önler. Kolesterolü düşürür, kalp-damar sağlığını koruyucudur. Yüksek miktarda potasyum, kalsiyum ve manganeze ek olarak A, B1 ve C vitaminleri içerir. Yorgunluk giderici özelliği vardır.

LİMON: Limondaki C vitamini demir mineralinin bağırsaklardaki emilimini arttırır. Demir eksiği olanlar et, yumurta, kurubaklagil gibi demir zengini gıdalarla limon tüketirse çok faydalı olur.

SALATALIK: Ödem atmaya ve bağırsakların çalışmasına destek olur. İçerdiği E vitamini sayesinde cilt sağlığını korur. Kabuğunda yüksek oranda A vitamini vardır. Ayrıca B, C, K vitaminleri, manganez, bakır ve potasyum gibi birçok temel besin maddesi içerir.

ÇİLEK: İyi bir lif ve antioksidan kaynağıdır. C vitamini içeriği sayesinde cilt sağlığını destekler. Ayrıca düşük glisemik indeksli bir meyve olduğundan kan şekerini hızlı yükseltmez.

CEVİZ: Omega-6, omega-3 ve omega-9 açısından çok zengindir. Kalp-damar hastalıkları açısından çok faydalıdır. Çinko, selenyum, magnezyum gibi mineraller sayesinde sinir sistemini olumlu etkiler. Melatonin kaynağı olduğu için uyku kalitesini arttırır.

BUNLAR DA VAR: Kuşkonmaz, karadut, asma yaprağı, kabak çekirdeği, avokado.

KAHVALTIDA PEKMEZİ ES GEÇMEYİN

Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı

YULAF: Yüksek besin değeri ve düşük kalorisiyle bilinen yulaf, içerdiği liflerle kötü kolesterolü düşürür. Uzun süre kan şekerini dengeleyerek enerjik kalmanızı sağlar. Hipoglisemiyi önler. Yulaf ezmesindeki antioksidanlar C vitaminiyle birlikte daha iyi çalışarak vücudu güçlendirir ve enerji verir.

YOĞURT: Yüksek kalsiyum içeriğiyle kemik ve dişleri; magnezyum ve potasyumla da kas fonksiyonlarını güçlendirir. Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını koruyarak besinlerin doğru emilimine yardımcı olur ve bağışıklık sistemine iyi gelir.

YEŞİL ERİK: C vitamini ve kalsiyum deposudur. Bol lif içerir ve sindirim sistemine iyi gelir. Özellikle kabızlık problemi olan kişiler için birebirdir. Yaşlanmayı önler, cildi yeniler. Yalnız eriği tuzla yemek yüksek tansiyona sebep olabilir.

PEKMEZ: Kan yapıcı özelliğiyle bilinen pekmez, içerdiği yüksek demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum mineralleriyle de kemikleri korur. Hemen kana karışarak enerji verir. İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını düzenler, halsizlikleri önler. Her gün 1 tatlı kaşığı pekmezle güne enerjik  başlanabilir.

SU: Bol su içmek metabolizmayı hızlandırır. Besinlerin sindirilmesini sağlar. Her gün yeterli miktarda su içilmezse halsizlik ve baş ağrıları görülebilir. Susuz kalan vücut cansızlaşır. Suya limon, tarçın, nane ve kuru ananas ekleyerek lezzetli hale getirebilirsiniz.

BUNLAR DA VAR: Yumurta, yeşil çay, kabak, bakla, ananas.

Zinde kalmak için alışveriş listenizi güncelleyin

Ayça Kaya, Yumurta, Omega, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zinde kalmak için alışveriş listenizi güncelleyin - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar 08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı 08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 19:44 Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Son Dakika Haberleri
08:05 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı
08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar
08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı         
08:05
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok         
01:15
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 08:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zinde kalmak için alışveriş listenizi güncelleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement