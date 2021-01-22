Zinedine Zidane'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Ligde lider Atletico Madrid 'in 7 puan gerisinde 37 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, yarın deplasmanda Alaves ile karşılaşacak.

İspanya La Liga 'nın güçlü takımlarından Real Madrid'de korona virüs şoku yaşanıyor. Eflatun-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik adam Zidane'ın korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

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