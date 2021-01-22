Zinedine Zidane'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Zinedine Zidane'ın korona virüs testi pozitif çıktı

22.01.2021 15:02
Zinedine Zidane'ın korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Real Madrid, Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Real Madrid, Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanya La Liga'nın güçlü takımlarından Real Madrid'de korona virüs şoku yaşanıyor. Eflatun-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik adam Zidane'ın korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Ligde lider Atletico Madrid'in 7 puan gerisinde 37 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, yarın deplasmanda Alaves ile karşılaşacak.

-İHA-

Zinedine Zidane, Real Madrid, İspanya, Eflatun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zinedine Zidane'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika


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