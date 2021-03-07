Zingat'tan Dünya Kadınlar Günü'ne özel kutlama - Son Dakika

Zingat.com, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "ilham veren kadınlarla" çevrim söyleşinin yanı sıra 25 kadın şarkıcının yer aldığı müzik listesi ve kadın çalışanlarının mesajlarını içeren video ile kutlayacak.

Zingat.com açıklamasına göre, "Emlak. Bilgi. Güven." sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, kadın çalışan istihdamını artırmaya devam ediyor. Şirket yönetiminde de kadınların yüksek oranda temsil edildiği Zingat, emlak sektöründe kadınların daha güçlü şekilde yer almasını destekliyor.

Açıklamaya göre, zingat.com kadın çalışan sayısı ve kadınların yönetimdeki temsil oranlarıyla da dikkati çekiyor. Zingat yönetiminde kadınların temsil oranı yüzde 70 iken, Zingat'ta kadın çalışan oranı ise Ocak 2021 itibarıyla 43 seviyesinde bulunuyor. Zingat'ta kadın çalışan sayısının artış oranı 2020-2021 yılları arasında 38, 2019-2021 yılları arasında 10 olarak gerçekleşti.

"İlham veren kadınlar" anlatıyor

Açıklamaya göre, Zingat.com, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ilham veren kadınlarla çevrim içi söyleşi, 25 kadın şarkıcının yer aldığı müzik listesi ve kadın çalışanlarının mesajlarını içeren video hediyeleri ile kutlayacak.

Zingat'ın Facebook ve Youtube kanallarından canlı yayınlanacak "İlham Veren Kadınlarımız" çevrim içi söyleşisi 8 Mart'ta 20: 00-21: 30 saatlerinde düzenlenecek.

Söyleşinin konuşmacıları ise Germiyan Köyü'nün kaderini değiştiren duvar ressamı Nuran Erden; Türkiye'den Kanada'ya göçen ve birçok başarıya imza atan HRH Solutions Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucusu Zeynep Erkek; tasarımcı, iç mimar, gezgin, üç çocuk annesi Özden Ademoğlu; "Kendimiz İçin Yapıyoruz" isimli podcast yayıncılarından Nihan ve Esin olarak açıklandı.

"Zingat.com ile Kadının Sesi powered by Radyo Voyage" isimli 25 şarkılık listede Madonna'dan Sezen Aksu'ya, Celine Dion'dan Edith Piaf'a, Jehan Barbur'dan Loreena McKennitt'e birçok güçlü kadın sanatçı yer alıyor.

Ayrıca şubat ayı itibarıyla uzaktan çalışma sistemine geçen Zingat'ın kadın çalışanlarının Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kutlama videosu da Zingat'ın Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn ve Twitter kanallarından yayınlanacak.