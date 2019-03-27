Son Dakika Haberleri: Zinnur Büyükgöz'den TÜMSİAD Ziyareti

Zinnur Büyükgöz'den TÜMSİAD Ziyareti

56 dakika önce

Yaklaşan yerel seçim çalışmaları öncesinde Cumhur ittifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz TÜMSİAD Gebze Şubesi'ni ziyaret etti.

Zinnur Büyükgöz'den TÜMSİAD Ziyareti, System.String[]

TÜMSİAD üyeleriyle kahvaltıda buluşan Cumhur ittifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçilmeleri halinde toplumun bütün kesimleriyle olacağı gibi iş dünyası, iş adamları ve STK'larla da koordineli olarak istişareler yapacağını,belediyeyle ilgili bütün işlerde hak ve hukuk ölçüleri içerisinde hareket edeceklerini belirtti. Başkan Adayı Büyükgöz, uzmanlık alanının şehir planlamacısı olduğunu ve Gebze'yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için yoğun çalışmalar yapacaklarını söyledi.

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, TÜMSİAD olarak Türkiye'de 52 şube ve 12 Bin'i aşkın üyeye sahip bir STK'nın Gebze şubesi olduklarını, temel prensipte doğruluk, dürüstlük ve topluma müspet manada fayda sağlamak amaçları ile faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Korkmaz, TÜMSİAD'ın devletimizin çizmiş olduğu ufka ve vizyona bağlı olarak 2023 hedeflerine ulaşması ve daha ilerilere gitmesi için var gücüyle çalıştığını ifade etti. Başkan Korkmaz, 31 Mart'ta seçilecek Belediye Başkanımızdan beklentimiz Gebze'yi her yönüyle daha ileriye taşımalarını beklediklerini ifade ederek, 31 Mart seçimlerinin vatanımıza, milletimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:49 Kaynak: Bültenler

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