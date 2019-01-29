Son Dakika Haberleri: Zinnur Büyükgöz'den Vefa Ziyareti

Zinnur Büyükgöz'den Vefa Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin merhum belediye başkanı Ahmet Pembegüllü'nün kardeşi Mehmet Pembegüllü'yü iş yerinde ziyaret etti.

Zinnur Büyükgöz'den Vefa Ziyareti, System.String[]

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder ve parti yöneticileriyle birlikte Mehmet Pembegüllü'yü sahibi olduğu iş yerinde ziyaret etti. Büyükgöz, "Ahmet Pembegüllü Gebze'mizde büyük hizmetleri dokunmuş bir gönül insanıydı. Bir kez daha kendisini hayırla ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Büyükgöz ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada, "Cumhurbaşkanımız hedefi belirledi. Bizler Gebze'de gönül belediyeciliği yapacağız. Gönül belediyeciliği yaparken; üreteceğiz, hizmet edeceğiz, projelerimizi hayata geçireceğiz. Gebze'yi akıllı belediyecilik kavramı ile buluşturacağız. Vizyonel bir yaklaşımla Gebze'nin gelecek yıllarını inşa edecek ve örnek bir şehir ortaya çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:45 Kaynak: Bültenler

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