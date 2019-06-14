Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü
8 saat önce
Libya'da Zintan Askeri Konseyi Başkanı Abdusselam Buste, başkent Trablus'ta emekli General Halife Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:17 Kaynak: AA
'da Zintan Askeri Konseyi Başkanı Abdusselam Buste, başkent Trablus
'ta emekli General Halife Hafter
güçleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.
Libya El-Ahrar kanalının haberine göre Buste, başkentin güneyindeki Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda öldü.
Buste, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı ve Tümgeneral Üsame el-Cuveyli'nin komutasındaki Batı Askeri Bölgesi'nin en önemli simalarından sayılıyordu.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan
'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
"27 yaşımda göğüslerimi aldırdım, hayatım kurtuldu"
Eşini 19 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın hakime sorduğu soru şoke etti
"Melek yüzlü şeytan" cinayet mahalline geri döndü!
"En seksi poker oyuncusu" Liliya Novikova küvette ölü bulundu