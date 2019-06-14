Son Dakika Haberleri: Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü
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Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

8 saat önce

Libya'da Zintan Askeri Konseyi Başkanı Abdusselam Buste, başkent Trablus'ta emekli General Halife Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.

Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü, System.String[]
Libya'da Zintan Askeri Konseyi Başkanı Abdusselam Buste, başkent Trablus'ta emekli General Halife Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.
Libya El-Ahrar kanalının haberine göre Buste, başkentin güneyindeki Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda öldü.
Buste, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı ve Tümgeneral Üsame el-Cuveyli'nin komutasındaki Batı Askeri Bölgesi'nin en önemli simalarından sayılıyordu.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Libya, Trablus, Güncel
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