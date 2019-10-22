Son Dakika Haberleri: Zion Williamson 6-8 hafta yok
Son Dakika Spor Zion Williamson 6-8 hafta yok

Zion Williamson 6-8 hafta yok

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ın çaylak yıldızı ABD'li Zion Williamson, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

Zion Williamson 6-8 hafta yok, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ın çaylak yıldızı ABD'li Zion Williamson, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 19 yaşındaki Williamson'ın sağ dizinden ameliyat edildiği duyuruldu.

Bu yıl Pelicans tarafından birinci sıradan draft edilen ve performansı merakla beklenen Williamson'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtilirken genç oyuncunun sahalara dönüşünün 6-8 haftayı bulacağı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız Mike Pompeo'dan küstah tehdit: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekat yapılması için hazırlıklı Barış Pınarı Harekatı'ndaki mutabakatta 5 günlük ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 01:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zion Williamson 6-8 hafta yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]