Zion Williamson ilk maçında 22 sayı attı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Zion Williamson ilk maçında 22 sayı attı! - Son Dakika Spor

Zion Williamson ilk maçında 22 sayı attı!

13 dakika önce

NBA'e 12 maçla devam edildi.

Zion Williamson ilk maçında 22 sayı attı!, System.String[]

NBA'e 12 maçla devam edildi.


2019 NBA Draft'ında New Orleans Pelicans tarafından ilk sırada seçilen ancak sağ dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle forma giyemeyen Williamson, kariyerinin ilk NBA karşılaşmasına çıktı.


Takımının Spurs'e 121-117 yenildiği mücadelede 18 dakika sahada kalan Williamson, 22 sayı ve 7 ribaunt üretti. 4'te 4 üç sayı isabetiyle oynayan 19 yaşındaki forvet, ilk maçında bunu başaran ilk oyuncu oldu.


Üst üste 3. galibiyetini elde eden Spurs'te LaMarcus Aldridge 32 sayı, 14 ribaunt, DeMar DeRozan da 20 sayı, 5 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.


- Furkan'ın 17 sayısı yetmedi


Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Toronto Raptors'a 107-95 kaybettiği maçta, kenardan gelerek 17 sayı, 2 ribaunt, 2 blok üretti.


Son şampiyon Raptors'ı galibiyete, 22 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele eden Fred VanVleet ve 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Pascal Siakam taşıdı.


- Sonuçlar


Detroit Pistons-Sacramento Kings: 127-106


Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 114-120


Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 107-95


Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 102-95


Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 119-95


Miami Heat-Washington Wizards: 134-129 (uzatmada)


New York Knicks-Los Angeles Lakers: 92-100


Houston Rockets-Denver Nuggets: 121-105


Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 117-110


Phoenix Suns-Indiana Pacers: 87-112


New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 117-121


Golden State Warriors-Utah Jazz: 96-129


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Toronto Raptors, Philadelphia, New Orleans, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:34 
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