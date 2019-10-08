Son Dakika Haberleri: Zion Williamson'ın NBA macerası başladı
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Zion Williamson'ın NBA macerası başladı

23 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın performansı merakla beklenen çaylak oyuncusu Zion Williamson, ilk maçında göz doldurdu.

Zion Williamson'ın NBA macerası başladı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın performansı merakla beklenen çaylak oyuncusu Zion Williamson, ilk maçında göz doldurdu.

New Orleans Pelicans'ın bu sezon birinci sıradan draft ettiği 19 yaşındaki Williamson, takımının Atlanta Hawks ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giydi.

Pelicans'ın salondan 133-109 galip ayrıldığı maçta 27 dakika 49 saniye süre alan Williamson, 16 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalmalık performans sergiledi.

Fenerbahçe Beko'dan Pelicans'a transfer olan Nicolo Melli de 11 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalmayla mücadeleyi tamamladı.

Atlanta Hawks, New Orleans, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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