Zıp Zıp Park 1 Şubat'a Kadar Ücretsiz
50 dakika önce
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çocuklara armağanı olan Türkiye'nin en büyük kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park 1 Şubat'a kadar ücretsiz.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in öğrencilere sömestr sürprizleri devam ediyor.
Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in çocuklara armağanı olan Türkiye
'nin en büyük kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park 1 Şubat'a kadar ücretsiz.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in öğrencilere sömestr sürprizleri devam ediyor. Ortaokul ve lise okul birincilerine aileleri ile birlikte 5 yıldızlı otelde 3 gün tatile gönderen, takdir alan öğrencilere ücretsiz Akvaryum gezisi hediye eden Başkan Türel, Türkiye'nin en büyük kapalı eğlence merkezi olan Zıp Zıp Park'ın kapılarını da çocuklara ücretsiz açtı.
4-15 yaş arası çocuklar 1 Şubat Cuma gününe kadar Zıp Zıp Park'ta hiçbir ücret ödemeden doyasıya eğlenebilecek. Sabah
10.00- akşam 19.15 saatleri arasında hizmet veren Zıp Zıp Park, sömestr tatilinde Antalyalı çocukların eğlence adresi oldu. 5 bin 600 metrekare kapalı alana ve Avrupa
'nın ikinci büyük tramplenine sahip parkta çocuklar doyasıya eğlenip gönüllerince vakit geçiriyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
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