Son Dakika Haberleri: Zıp Zıp Park 1 Şubat'a Kadar Ücretsiz

Zıp Zıp Park 1 Şubat'a Kadar Ücretsiz

50 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çocuklara armağanı olan Türkiye'nin en büyük kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park 1 Şubat'a kadar ücretsiz.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in öğrencilere sömestr sürprizleri devam ediyor.

Zıp Zıp Park 1 Şubat'a Kadar Ücretsiz, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çocuklara armağanı olan Türkiye'nin en büyük kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park 1 Şubat'a kadar ücretsiz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in öğrencilere sömestr sürprizleri devam ediyor. Ortaokul ve lise okul birincilerine aileleri ile birlikte 5 yıldızlı otelde 3 gün tatile gönderen, takdir alan öğrencilere ücretsiz Akvaryum gezisi hediye eden Başkan Türel, Türkiye'nin en büyük kapalı eğlence merkezi olan Zıp Zıp Park'ın kapılarını da çocuklara ücretsiz açtı.

4-15 yaş arası çocuklar 1 Şubat Cuma gününe kadar Zıp Zıp Park'ta hiçbir ücret ödemeden doyasıya eğlenebilecek. Sabah 10.00- akşam 19.15 saatleri arasında hizmet veren Zıp Zıp Park, sömestr tatilinde Antalyalı çocukların eğlence adresi oldu. 5 bin 600 metrekare kapalı alana ve Avrupa'nın ikinci büyük tramplenine sahip parkta çocuklar doyasıya eğlenip gönüllerince vakit geçiriyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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