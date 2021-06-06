YALOVA ZIPKINLA 11 KİLO 400 GRAM LEVREK AVLADI, REKOR ONAYI BEKLİYOR - Son Dakika

MARMARA Denizi'nde zıpkınla, 11 kilo 400 gram levrek avlayan Selçuk Koşar (41), daha önce 10 kilo 900 gram olan dünya rekorunu kırdığını belirterek, tescili için başvuru yaptığını söyledi.

Zıpkınla balık avlamayla 2001 yılından bu yana uğraşan Selçuk Koşar, Yalova açıklarında, zıpkınla 11 kilo 400 gram ağırlığında levrek avladı. Daha önce İtalya'da zıpkınla yakalanan 10 kilo 900 gram ağırlığı geçen Koşar, rekorunun tescili için Guinness Dünya Rekorları'na başvuruda bulundu.

Koşar, 'Çok yoğun bir dalış yapıyordum, acayip yorulmuştum, tam çıkacakken, pes etmişken son bir dalışımı yaptım. Balık bana sağ taraftan geldi, çok güzel bir atışla balığı aldım. Şu an resmi olarak tescilli dünya rekoru 10 kilo 900 gram bir İtalyan sporcuya ait. Biz rekoru 11 kilo 400 gram ile kırmış bulunmaktayız.'

Koşar, rekor için tescil başvurusunu yaptığını ve onaylanmasını beklediğini ifade etti.