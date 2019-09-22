Son Dakika Haberleri: Zıpkınla 23 kiloluk liça avladı
Son Dakika Güncel Haber

Zıpkınla 23 kiloluk liça avladı

58 dakika önce

ÇANAKKALE'de trofe avlarıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), zıpkın ile yaptığı dalışta, 23 kilo ağırlığında liça balığı avladı.

Zıpkınla 23 kiloluk liça avladı, System.String[]
ÇANAKKALE'de trofe avlarıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), zıpkın ile yaptığı dalışta, 23 kilo ağırlığında liça balığı avladı. Turan, av anını da sualtı kamerasıyla görüntüledi.
Çanakkale'nin zıpkınla avcılıktaki serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde örümcek tekniğiyle yaptığı dalışta, yine büyük bir balık avlamayı başardı. Sabah erken saatte dalış alanına gittiğini belirten Turan, "Hava biraz rüzgarlıydı. Yüzerek kıyıdan 150-200 metre açığa gittim. Burun başında dalışımı gerçekleştirdim. Örümcek dediğimiz teknik ile orta suda beklerken, liça sürüsü arkamdan önüme geçti. Kameramı açıp aceleyle balığı görüntülemeyi ve vurmayı başardım. Yarım saatte de balığı kıyıya çıkardım. Görüntüleri de sosyal medyadan takipçilerim ile paylaştım. Liça ve akya, denizlerin en hızlı ve sert balıklarıdır. Genellikle derin sularda yaşarlar ve bu balıkları avlalmak çok zordur" dedi.
Trofe avlarıyla ismini duyuran Müjdat Turan, "Bu orta boyda bir balıktı. Ben bundan daha büyük balıklar da avladım. Türkiye rekoru olarak 68 kiloluk akya, 47 kiloluk liça, 12 kiloluk mercan ve 9 kiloluk çipura avlarım var" diye konuştu.
Turan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı liça avının video görüntüsü ile fotoğrafları da takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.


Çanakkale, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da sezonun en büyük yayın balığı yakalandı
Neslican Tay'a yapılan olumsuz yorumdaki isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada mağdur olan kadın suç duyurusunda bulundu Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek Haluk Levent'in anıt mezar çağrısı büyük yankı buldu! Neslican, 6 aileye daha umut oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 11:01:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zıpkınla 23 kiloluk liça avladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]