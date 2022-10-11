ZIPKINLA 35 KİLOLUK AKYA BALIĞI AVLADI

ÇANAKKALE'de, tüpsüz olarak zıpkınla 17 metre derinliğe serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Ozan Önen, yaklaşık 35 kilogram ağırlığında, 1.5 metrelik akya avladı. Av anını anlatan Önen, "15 dakikalık bir mücadele sonunda akyayı bota alabildim" dedi.

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avları ile adından söz ettiren, eski zıpkınla balık avı milli takım sporcularından Ozan Önen (42), geçten 7 Ekim'de Çanakkale Boğazı'nda yeni bir trofe avı için denize açıldı. Tüpsüz olarak 17 metreye gerçekleştirdiği dalışta yaklaşık 35 kilogram ağırlığında, 1.5 metre boyunda akya avladı.

'15 DAKİKALIK MÜCADELE SONUNDA BOTA ALABİLDİM'

25 yıldır zıpkınla balık avcılığı yaptığını söyleyen Ozan Önen, "O gün de o tarz bir balık avlamayı hedefleyerek dalış yapmıştım. Dalışın henüz başlarında, 17 metre derinlikte bir akya denk geldi. O gün su altında görüş çok netti. Zıpkıncı tabiriyle güzel poz verdi. Etkili bir atış yaptım. Atıştan sonra kısa sayılacak bir mücadele gerçekleştirdim. 15 dakikalık bir mücadele sonunda akyayı bota almak nasip oldu ve avı tamamladık. Oldukça iri bir balıktı. Fotoğraf çektirirken de kaldırmakta biraz zorlandım. Güzel bir trofe oldu. Bu tarz trofe balıklarını her zaman avlayamıyoruz" dedi.

Denizlerde bu tarz balıkların nadir olarak görüldüğünü söyleyen Önen, ""Bu bilinçsiz ve aşırı avcılıktan dolayı yaşanıyor. Zıpkınla balık avcılığı kurallara uygun yapıldığı zaman seçilebilir avcılık olduğu için en uygun, popülasyona en az zarar veren avlanma şekli. Çünkü av sırasında büyük ve küçük balık ayrımı yapabiliyoruz. Hedef balıklarımıza odaklanıyoruz. Bu da yaptığımız avların kalitesini arttırıyor" diye konuştu.