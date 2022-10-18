Çanakkale'de dalış yapan adam, zıpkınla 50 kiloluk akya balığı avladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de dalış yapan adam, zıpkınla 50 kiloluk akya balığı avladı

18.10.2022 14:47

Çanakkale'de tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan, 50 kilo ağırlığında 1,7 metrelik akya balığı yakaladı. Doğan, "Benim için çok harika bir anı oldu. Akyaların içinden en irisini seçip, atışımı gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Hobi olarak tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan (42), Çanakkale Boğazı'nda trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz olarak 20 metre derinliğe dalan Doğan, 50 kilogram ağırlığında 1,7 metre boyunda akya balığı avladı.

"ÖLÜMCÜL YERİNDEN VURAMADIĞIM İÇİN BENİ AÇIKLARA SÜRÜKLEDİ"

Dalış sırasında kefal sürüsünü sıkıştıran orkinos balıklarını gördüğünü belirten Çetin Ege Doğan, "Orkinosların üzerine dalışlarımı gerçekleştirdim. Orkinoslar ile akya balıkları da kefal sürüsüne saldırmaya başladı. İlk kez orkinos ve akyaların bir arada avlandığını gördüm. Benim için çok harika bir anı oldu. Akyaların içinden en güzelini, en irisini seçip, atışımı gerçekleştirdim. Balığı ölümcül yerinden vuramadığım için beni açıklara sürükledi. Uzun bir mücadelenin ardından bilgi ve tecrübelerim sayesinde balığı yönlendirerek kıyıya çıkardım" dedi.

Zıpkınla 50 kiloluk akya balığı avladı

"İLK KEZ İKİ TÜRÜ BİR ARADA AVLANIRKEN GÖRDÜM"

Uzun yıllardır avlandığını anlatan Doğan, "Başka dalış yapan arkadaşların da böyle bir durum ile karşılaştıklarını hiç zannetmiyorum. Benim de ilk kez karşıma çıktı. Orkinos ve akyaları, hep ayrı zamanlarda avlanırken gördük. Sonuçta ikisi de ayrı tür, bu sefer ilk kez iki türü de bir arada avlanırken gördüm. Orkinoslar kefal sürüsüne saldırırken bir anda akya balıkları da saldırmaya başladı. Çok şaşırdım" diye konuştu.

Zıpkınla 50 kiloluk akya balığı avladı
Zıpkınla 50 kiloluk akya balığı avladı
YORUMLAR
500
ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok Yunan siyasetçi Eva Kaili'den skandal sözler: Türk sahil güvenlik görevlileri, botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor Yunan siyasetçi Eva Kaili'den skandal sözler: Türk sahil güvenlik görevlileri, botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor
Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Akya, Ege, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de dalış yapan adam, zıpkınla 50 kiloluk akya balığı avladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:30:35. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de dalış yapan adam, zıpkınla 50 kiloluk akya balığı avladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement