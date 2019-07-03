Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak
1 saat önce
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın Tekirdağ'da başlayacak.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:20 Kaynak: AA
Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın Tekirdağ
'da başlayacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa
İlçesi'ne bağlı Kumbağ
'da gerçekleştirilecek şampiyonaya 20 sporcu katılacak.
Sporcular, yarın ve 5 Temmuz'da 4 saat boyunca tek nefeste en yüksek puanı getirecek balıklar için dalış yapacak.
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