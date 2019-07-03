Son Dakika Haberleri: Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak
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Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak

1 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın Tekirdağ'da başlayacak.

Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak, System.String[]
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası yarın Tekirdağ'da başlayacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Kumbağ'da gerçekleştirilecek şampiyonaya 20 sporcu katılacak.
Sporcular, yarın ve 5 Temmuz'da 4 saat boyunca tek nefeste en yüksek puanı getirecek balıklar için dalış yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:20 Kaynak: AA
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Tekirdağ, Türkiye, Spor
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