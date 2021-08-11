Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası - Son Dakika
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Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası

11.08.2021 21:29
Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası Tarihi : 28 AĞUSTOS 2021 Cumartesi ( 29 AĞUSTOS 2021 Yedek Gün )Saati : 08: 00 - 13: 00 (Yarışma saatinde herhangi bir değişiklik olması durumunda yarışma teknik toplantısında kulüp ve sporcularımıza bildirilecektir.

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası Tarihi : 28 AĞUSTOS 2021 Cumartesi ( 29 AĞUSTOS 2021 Yedek Gün )

Saati : 08: 00 - 13: 00 (Yarışma saatinde herhangi bir değişiklik olması durumunda yarışma teknik toplantısında kulüp ve sporcularımıza bildirilecektir.

Yeri : ERDEK/ BALIKESİR

Yarışma Talimatı : 2021-zipkinla-balik-avi-kulupler-arasi-turkiye-sampiyonasi-musabakasi

Başvuru Formu : 2021-zipkinla-balik-avi-basvuru-formu-erdek

ERDEK-2021-BALIK-VE-PUANLAMA

Kaynak: Habermetre
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Cumartesi, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası - Son Dakika

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