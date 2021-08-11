Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası Tarihi : 28 AĞUSTOS 2021 Cumartesi ( 29 AĞUSTOS 2021 Yedek Gün )
Saati : 08: 00 - 13: 00 (Yarışma saatinde herhangi bir değişiklik olması durumunda yarışma teknik toplantısında kulüp ve sporcularımıza bildirilecektir.
Yeri : ERDEK/ BALIKESİR
Yarışma Talimatı : 2021-zipkinla-balik-avi-kulupler-arasi-turkiye-sampiyonasi-musabakasi
Başvuru Formu : 2021-zipkinla-balik-avi-basvuru-formu-erdek
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