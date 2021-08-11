Saati : 08: 00 - 13: 00 (Yarışma saatinde herhangi bir değişiklik olması durumunda yarışma teknik toplantısında kulüp ve sporcularımıza bildirilecektir.

Kaynak: Habermetre

Cumartesi, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.