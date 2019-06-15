Son Dakika Haberleri: Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Amasra ilçesinde düzenlenen ve sporcuların Büyük Liman'dan teknik heyet ve hakemlerin komodor teknesi eşliğinde balıkçı tekneleri ve botlarla denize açılmasıyla başlayan şampiyonada Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'dan 16 takımda 60 sporcu mücadele etti.

Tarlaağzı Limanı açıklarında sporcular 5 saat boyunca zıpkınla balık avladı.

Mücadelenin ardından sporcuların vurduğu balıklar, Amasra Kültür Park'ta jüri üyeleri tarafından tartılarak en iyi dereceyi elde eden kulüpler ve bireysel sporcular belirlendi.

TSSF Başkanı Şahin Özen, burada yaptığı konuşmada, zıpkınla balık avının çevre bilincini ve duyarlılığını geliştiren bir branş olduğunu belirterek, dereceye giren sporcu ve kulüpleri tebrik etti.

Özen, şampiyonada en iyi dereceyi elde eden 16 kişiyle milli takım aday kadrosunun oluşturulacağını ve Danimarka'da yapılacak Avrupa- Afrika Şampiyonası için 5 sporcu belirleyeceklerini belirtti.

Törende, dereceye giren kulüplere ve bireysel sporculara, kupa ve madalyaları verildi.

Şampiyonada kulüp olarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Bodrum Su Sporları Kulübü ikinci, İstanbul Boğaziçi Su Sporları Kulübü üçüncü oldu.

Bireysel olarak ise birinciliği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Hakan Gencer, ikinciliği İstanbul Boğaziçi Su Sporları Kulübünden Tufan Akbayrak, üçüncülüğü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Ozan Önen elde etti.

Öte yandan sporcuların zıpkınla avladığı eşkina, kefal, iskorpitten oluşan 72 kilogram balık Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve çocuk yuvasına verildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:21 Kaynak: AA
Bartın, Amasra, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]