Zıpkınla balık avı sonu oldu - Son Dakika
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Zıpkınla balık avı sonu oldu

25.07.2022 14:23
Zıpkınla balık avı sonu oldu

Yalova'da zıpkınla balık tutmak için denize girdikten sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk babası Cahit Turhan'ın cesedine 23 gün sonra ulaşıldı.

Yalova'da zıpkınla balık tutmak için denize girdikten sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk babası Cahit Turhan'ın cesedine 23 gün sonra ulaşıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Cahit Turhan, 3 Temmuz sabahı balık tutmak için evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamayınca, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Turhan'ın Hersek iskelesinden giriş yaptığını belirlenmişti.

Sahil Güvenlik ve Yalova Deniz Polisi ekipleri tarafından aranılan Turhan'ın cesedi, Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin havuzunda yüzeye çıkmış şekilde bulundu.

Turhan'ın cesedinin otopsiye gönderileceği öğrenildi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zıpkınla balık avı sonu oldu - Son Dakika

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