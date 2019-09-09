Zıpkınla balık avında tarihi başarı

Türkiye, zıpkınla balık avı branşında ilk uluslararası madalyasını kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 32. Zıpkınla Balık Avı Avrupa- Afrika Şampiyonası, 19 ülkenin katılımıyla Danimarka'nın Svendborg şehrinde düzenlendi.

Türkiye'yi organizasyonda Sedat Osmanoğlu antrenörlüğündeki Serhan Dağdan, Selim Konya, Tufan Akbayrak ve Murat Şahiner'den oluşan TSSF Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı temsil etti. Ay-yıldızlı ekip, en yüksek puanlamayı sağlayacak balıkları bulmak için Danimarka'nın soğuk sularına tek nefeste birçok dalış gerçekleştirdi.

Yarışmadan önce Danimarka'da bir süre hazırlık kampı yapan milliler, avladıkları balıklarla 162 puan toplayarak şampiyonada bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, böylece zıpkınla balık avında Türkiye'ye uluslararası yarışmalarda ilk madalyasını getirmiş oldu.

Şampiyonada 217 puanla İtalya şampiyonluğa ulaşırken, İspanya 216 puanla gümüş madalya aldı.

TSSF Başkanı Özen: "Bu tarihi başarı tesadüf değil"

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, milli takımın elde ettiği başarının tesadüf olmadığını belirtti.

Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda her yıl derecelerini artırdıklarını aktaran Özen, "Tarihi başarımız tesadüf değil. Yılların birikim ve emeğinin karşılığını aldık. Zıpkınla balık avında ilk uluslararası madalyamızı alarak tarih yazdık. Bayrağımızı Danimarka'da madalya kürsüsünde dalgalandırdık. Uluslararası madalya aldığımız sualtı spor branşlarına zıpkınla balık avını eklemenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sualtı sporlarına katkıda bulunanlara teşekkür eden Özen, şunları kaydetti:

"Sualtı topluluğumuza ve ülkemize bu sevinci yaşatan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı Antrenörümüzü ve sporcularımızı tek tek alkışlıyor, onları yürekten kutluyorum. Değerli katkılarından dolayı kafile başkanımıza ve spor kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Sualtı sporlarındaki bu başarılarımızda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Spor Genel Müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyorum."