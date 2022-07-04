ZIPKINLA BALIK AVLAMAK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE KAYBOLDU - Son Dakika
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ZIPKINLA BALIK AVLAMAK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE KAYBOLDU

04.07.2022 15:42

YALOVA'da zıpkınla balık avlamak için denize giren Cahit Turhan (42) kayboldu.

YALOVA'da zıpkınla balık avlamak için denize giren Cahit Turhan (42) kayboldu. Turhan için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan, dün saat 06.00 sıralarında zıpkınla balık avlamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Turhan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, sahil şeridindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden Turhan'ın 06.30 sıralarında Tersaneler Bölgesi Hersek İskelesi'nden denize girdiği belirlendi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile dalgıçlar deniz yüzeyinde ve altında arama çalışması başlatırken, polis ekipleri de karadan çalışmalara destek verdi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Havadan da destek verilen arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZIPKINLA BALIK AVLAMAK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE KAYBOLDU - Son Dakika

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