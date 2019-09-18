Son Dakika Haberleri: Zıpkınlı avcılara 4 bin 905 lira ceza
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Zıpkınlı avcılara 4 bin 905 lira ceza

6 dakika önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, zıpkınla gece dalışı yapan 3 kişiye 4 bin 905 lira idari para cezası verildi.

Zıpkınlı avcılara 4 bin 905 lira ceza, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, zıpkınla gece dalışı yapan 3 kişiye 4 bin 905 lira idari para cezası verildi.

Çatalzeytin yolundaki Yeşilyuva köyü sahilinde gün batımından sonra zıpkınla avcılık yapıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik İnebolu Bot Komutanlığı ekibi bölgede çalışma başlattı.

Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 3 kişi dalış ekipmanlarıyla yakalandı.

Gün batımından sonra zıpkınla yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişilere toplam 4 bin 905 lira idari para cezası kesildi.

Çatalzeytin, Kastamonu, Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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