Zir-i Cin Filmi - Son Dakika

Defne, işinde oldukça başarılı olan bir gazetecidir. Başarılı haberlere imza atan genç kadın, Malatya Film Festivali'ni takip etmek için ekip arkadaşları ile birlikte Malatya'ya gider. Festivalin sona ermesinin ardından dönüş yoluna girdiklerinde, yolda bir tabela Defne'nin ilgisini çeker. Tabelaya olan merakı Defne'yi küçük bir köye sürükler. Ekip ile birlikte köye giden Defne, burada anlam veremedikleri olaylarla karşı karşıya kalır. Giderek daha korkunç olaylara şahit olan Defne ve arkadaşları, içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolunu arar.
Yönetmen: Hakan Yusufoğulları, Mesut Erbaş
Senaryo: Hakan Yusufoğulları, Mesut Erbaş
Oyuncular: Defne Çoban, Ogan Şenyolcu, Mohamad Ahmad, Aleyna Sude Kahraman, Mehmet Aydoğmuş
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Zir-i Cin
Yapımcı Firma: HM Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 22.05.2020
Zir-i Cin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.