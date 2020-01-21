Zir-i Cin Filmi - Son Dakika
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Zir-i Cin Filmi

17 dakika önce

Zir-i Cin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zir-i Cin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Defne, işinde oldukça başarılı olan bir gazetecidir. Başarılı haberlere imza atan genç kadın, Malatya Film Festivali'ni takip etmek için ekip arkadaşları ile birlikte Malatya'ya gider. Festivalin sona ermesinin ardından dönüş yoluna girdiklerinde, yolda bir tabela Defne'nin ilgisini çeker. Tabelaya olan merakı Defne'yi küçük bir köye sürükler. Ekip ile birlikte köye giden Defne, burada anlam veremedikleri olaylarla karşı karşıya kalır. Giderek daha korkunç olaylara şahit olan Defne ve arkadaşları, içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolunu arar.

Yönetmen: Hakan Yusufoğulları, Mesut Erbaş

Senaryo: Hakan Yusufoğulları, Mesut Erbaş

Oyuncular: Defne Çoban, Ogan Şenyolcu, Mohamad Ahmad, Aleyna Sude Kahraman, Mehmet Aydoğmuş

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Zir-i Cin

Yapımcı Firma: HM Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 22.05.2020


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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:57 Kaynak: InterSinema.com
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