Ziraat, 60 ay vadeye çıkacak, 'takibe' düşmeyen gidebilecek
40 dakika önce
Ziraat Bankası, Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacağı bildirildi.
Ziraat Bankası
, Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05
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