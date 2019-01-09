Son Dakika Haberleri: Ziraat, 60 ay vadeye çıkacak, 'takibe' düşmeyen gidebilecek

Ziraat, 60 ay vadeye çıkacak, 'takibe' düşmeyen gidebilecek

40 dakika önce

Ziraat Bankası, Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacağı bildirildi.

Ziraat, 60 ay vadeye çıkacak, 'takibe' düşmeyen gidebilecek, System.String[]
Ziraat Bankası, Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05 

Ziraat Bankası, Ekonomi
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