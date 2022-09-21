Osmaniye yönünden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Ahmet Çetindal idaresindeki 63 ABE 928 plakalı çekicinin, gişelere 500 metre mesafede motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, yardım istedi. Kısa sürede alevler tüm TIR'ı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle TIR'ı saran alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Şoför, olaydan yara almadan kurtuldu. Yanan TIR ve dorsesinde yüklü tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ZİRAAT ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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