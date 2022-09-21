OSMANİYE'de ziraat aletleri yüklü TIR, otoyolda seyir halindeyken alev aldı. TIR'da ve üzerinde yüklü araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Osmaniye yönünden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Ahmet Çetindal idaresindeki 63 ABE 928 plakalı çekicinin, gişelere 500 metre mesafede motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, yardım istedi. Kısa sürede alevler tüm TIR'ı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle TIR'ı saran alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Şoför, olaydan yara almadan kurtuldu. Yanan TIR ve dorsesinde yüklü tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › ZİRAAT ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika