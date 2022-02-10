Üye Girişi
Ziraat Bank Azerbaycan, 7. şubesini açtı - Son Dakika

Ziraat Bank Azerbaycan, 7. şubesini açtı

10.02.2022 15:33
Ziraat Bank Azerbaycan, 7. şubesini açtı

Bakü'de, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 7. şubesi açıldı.

Bakü'de, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 7. şubesi açıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram ve Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demir, Türk kurumların temsilcilerinin de katıldığı törenle, bankanın 7. şubesi olan Samet Vurgun şubesini hizmete açtı.

Büyükelçi Bağcı, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü bankasının yeni şubesini Bakü'de açmanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ziraat Bank Azerbaycan'ın yeni şubelerini Bakü'nün diğer bölgelerinde ve diğer şehirlerde de açmayı dilediklerini belirterek "Ziraat Bank Azerbaycan hem ticari krediler hem bireysel faaliyetlerle ülkemizin en gözde, en yüz akı, en güçlü bankasıdır. Bu yönüyle Bakü'de bir şubesini açmış olmak bizim için büyük gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2014'ten bu yana hizmet verdiğini bildirdi.

Demir, bugün 7. şubelerini açtıklarını, ilerleyen dönemde ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti başta olmak üzere, birkaç şube daha açacaklarını aktardı.

İşgalden kurtarılan topraklarda da o bölgelerin gelişim durumuna göre şubeler açmayı düşündüklerini anlatan Demir, "İhtiyaçlar her gün değişiyor ve gelişiyor. Her güne yeni hedeflerle uyanıyoruz. Her geçen gün daha iyisini yapmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizi büyüterek devam ediyoruz. Hedefimiz, Azerbaycan'da çok iyi işler yapmak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Azerbaycan, Türkiye, Selçuk, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat Bank Azerbaycan, 7. şubesini açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:37 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu tweetleri: Adaylık yarışında zayıf duruma düşüyor!
15:20 Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı! En son Tosuncuk paralarıyla gündeme gelmişti
15:19 Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim
15:16 Kıbrıs'ta suikaste kurban giden Halil Falyalı köyünde toprağa verildi
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:41:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Bank Azerbaycan, 7. şubesini açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement