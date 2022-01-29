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Ziraat Bank International, "Almanya'nın en iyi bankaları" arasında gösterildi - Son Dakika

Ziraat Bank International, "Almanya'nın en iyi bankaları" arasında gösterildi

29.01.2022 20:41
Ziraat Bank International, "Almanya'nın en iyi bankaları" arasında gösterildi

Ziraat Bank International AG, Almanya'da "hesap işletim ücreti almadığı ve mevduata negatif faiz uygulamadığı" için ülkenin en iyi banka sıralamasında 3'üncü oldu.

Ziraat Bank International AG, Almanya'da "hesap işletim ücreti almadığı ve mevduata negatif faiz uygulamadığı" için ülkenin en iyi banka sıralamasında 3'üncü oldu.

Bild gazetesinin haberine göre, Almanya'da bankalar, 100 bin avro ve daha fazla miktarda parayı banka hesaplarında tutmak isteyen müşterilerine negatif faiz uyguluyor.

Ülkede tasarruf sahipleri, bankaların geçen yıl negatif faiz uygulaması nedeniyle tasarruflarında 116 milyar avro değer kaybı yaşarken, bu da Almanya'da kişi başına bin 400 avroya denk geldi.

Mevduat bankaları da dahil olmak üzere Almanya'da faaliyet gösteren 429 banka ve finans kurumu müşterilerinden hesap yönetim ücretleri veya kredili mevduat faizi gibi olağan maliyetlere ek olarak onların tasarruflarına negatif faiz uyguluyor.

Tüketici portalı "Biallo" tarafından yapılan hesaplamada, tasarruf sahiplerinde hesap işletim ücreti almayan ve mevduata negatif faiz uygulamayan bankalar arasında Ziraat Bankası International AG, 3'üncü sırada yer aldı.

250 milyon avroyu aşan öz kaynakları ve 114 çalışanıyla Ziraat Bank International AG, "Almanya'da en büyük Türk sermayeli bankalardan birisi" olarak hizmet veriyor.

Bankanın halen Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te şubeleri bulunuyor.

Öte yandan Alman tasarruf sahipleri yüksek enflasyon karşısında endişeye kapılırken, Alman basını ise Avrupa Merkez Bankasını (ECB) enflasyondaki artışı tolere ederek sıradan insanların kazançlarını ve tasarruflarını yok etmekle suçluyor.

Almanya'da kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralık 2021'de yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Almanya, Finans, Banka, Bild, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat Bank International, 'Almanya'nın en iyi bankaları' arasında gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Bank International, "Almanya'nın en iyi bankaları" arasında gösterildi - Son Dakika
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