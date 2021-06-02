Ziraat Bank Özbekistan, 5'inci şubesini Fergana'da açtı - Son Dakika

Ziraat Bankası'nın iştiraki olan Ziraat Bank Özbekistan'ın ülkedeki 5'inci şubesi Fergana'da hizmet vermeye başladı.

Yurt dışında geniş bir hizmet ağına sahip Ziraat Finans Grubu'nun üyesi Ziraat Bankası'nın iştiraki Ziraat Bank Özbekistan, Taşkent ve Semerkant'taki 4 şubesinin ardından ülkedeki 5'inci şubesini Fergana şehrinde hizmete açtı.

Bölgenin en kalabalık şehirlerinden olan ve Fergana Vadisi'ne adını veren şehirde düzenlenen şubenin açılış törenine Fergana Valisi Hayrulla Bazarov ve Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar ile çok sayıda davetli katıldı.

Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Zafer Canpolat, açılışta yaptığı konuşmada, 1993 yılında Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak bankacılık sektörüne adım atan Ziraat Bank Özbekistan'ın, yüzde 100 Türk sermayeli bir banka olmakla birlikte Özbekistan'ın yerel bankası olduğunu kaydederek, Ziraat Bank Özbekistan'ın Taşkent ve Semerkant'taki 4 şubesinden sonra 5'inci şubesini Fergana'da açmakta olduğunu belirtti.

Canpolat, Ziraat Bank Özbekistan'ın ekonomik ve sosyal olarak gelişmekte olan ve son yıllarda çok ciddi kalkınma hamlesi başlatan Özbekistan'da modern bankacılık hizmetlerini sunarak müşteri portföyünü artırmayı hedeflediğini kaydederek, "Bankacılık sektöründeki faaliyet hacminin üst seviyelere taşınmasının yanı sıra, Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ile Türkiye'deki bankacılık sektöründeki kazanım ve tecrübelerini dost ve kardeş Özbekistan'da hayata geçirilmesi de stratejik hedefimizdir." dedi.

Fergana'dan sonra Buhara, Andican ve Namangan da şubeler açacaklarını belirten Canpolat, "Ziraat Finans Grubu olarak ata vatanımız, canımız Özbekistan'ın bu bereketli topraklarında şube açmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Ziraat Bankası, kendi tarihinde de yeni sayfa açacaktır"

Fergana Valisi Bazarov da Türkiye'nin Özbekistan'ın en önemli ortaklarından olduğunu belirterek, bağımsızlığın ilk yıllarından başlayarak iki ülke arasındaki iş birliğinin bir çok alanda hızla gelişmekte olduğunu kaydetti.

Bazarov, "Dünyada kendi yerine ve nüfuzuna sahip, Özbekistan'ın en yakın ortağı ve kardeş ülke Türkiye'nin Ziraat Bankası'nın iştiraki Ziraat Bank Özbekistan'ın Fergana'da şube açması bizim için çok önemli. 1863 yılında Osmanlı döneminde faaliyete başlayan ve büyük bir geçmişe sahip Ziraat Bankası, Fergana'da şubesini açarak kendi tarihinde de yeni sayfa açacaktır." dedi.

Büyükelçi Bekar, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve tarihte hanlıklara başkentlik yapmış olan ve ülke nüfusunun yüzde 10'unu barındıran Fergana'nın yüzyıllar boyunca bölgenin en önemli tarım, ticaret, ilim ve kültür merkezi olduğunu anımsatarak, Ziraat Bank Özbekistan'ın yeni şubesinin Fergana'nın ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde gerçekleştirilmekte olan reform sürecinde kaydedilen ilerlemelere paralel Ziraat Bankası'nın da bankacılık hizmet ağını ülke geneline yaymaya çalışmakta olduğunu belirten Bekar, "Ziraat Bank Özbekistan Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ülkenin bankacılık sektöründeki kazanım ve tecrübelerinin dost ve kardeş Özbekistan'da hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.