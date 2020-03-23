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Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve...
7 saat önce
Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.
Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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