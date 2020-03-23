Ziraat Bankası , 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı