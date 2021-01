- Ziraat Bankası Azerbaycan, 9. şubesini Şuşa'da açacak- Ziraat Bankası Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci: "Birkaç ay içerisinde Şuşa'da şube... - Son Dakika

- Ziraat Bankası Azerbaycan, 9. şubesini Şuşa'da açacak

Ziraat Bankası Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci: "Birkaç ay içerisinde Şuşa'da şube açmaya hazırız"

BAKÜ - Ziraat Bankası Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci, "Şuşa'da bir Karabağ merkezinde Ziraat Bankası Şubesi açma kararı aldık. Bunla ilgili iç prosedürlerimizi tamamlıyoruz ondan sonra da devletin ilgili kurumlarından gerekli izinler alındıktan sonra gidip şubemizi orada açacağız. 2021'de açılmayı planlıyoruz" dedi.

Dağlık Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son verilmesinin ardından birçok Türk ve Azerbaycan şirketleri ve kuruluşları şubelerini Karabağ'ın kalbi olan kültür başkenti Şuşa'da açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Bankası Azerbaycan, 9. şubesini Karabağ'ın incisi Şuşa şehrinde açmak için çalışmalarını yürütüyor.

Ziraat Bankası Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci yaptığı açıklamada, "Her zaman söylüyoruz 2020 yılı bütün dünyada sıkıntıların, hastalığın, pandeminin konuşulduğu bir yıl oldu. Ama Azerbaycan için güzelliğin, 30 yıldır devam eden bir problemin, bir kanayan yaranın iyileşmesi ve yüzde 20'lik toprakların Azerbaycan'a tekrar geri kazandırılması haberlerini aldığımız, Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere halkıyla bütünleştiği ve bununla bir başarıya imza attığı bir yıl olarak tamamladı 2020'yi. 2020 dünyadan farklı olarak Azerbaycan için çok farklı bir anlam ifade etti. Azerbaycan'ın 1990'lı yılların başından bu tarafa, o toprakların işgal edildiği günden bu tarafa Türkiye her zaman Azerbaycan'a desteğini gösterdi. Sosyal, ekonomik ve askeri olarak. Son olarak da 44 günlük muhteşem zaferin elde edildiği dönemde de Türkiye ilk günden bu tarafa başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere bütün Türk halkı, bütün Türk kurumları Azerbaycan'ın topraklarını geri kazanamazsın eline gelen her türlü katkıyı verdiler ve Azerbaycan'ın yanında koşulsuz olarak yer aldılar. Biz de bu dönemde artık savaş bitti ülke savaş galibiyetini yaşadı. Artık o bölgenin kalkınması, ekonomik olarak Azerbaycan'ın ekonomisine entegre edilmesi dönemine girdik" dedi.

"Biz birkaç ay içerisinde Şuşa'da şube açmaya hazırız"

Birkaç ay içeresinde Şuşa şubesini açmaya hazır olacaklarını belirten Avni Demirci, "Bu dönemde Ziraat Bankası olarak da biz Azerbaycan'a geldiğim ilk günden bu tarafa yaptığımız şeyi yine o bölgede de yapma kararı aldık. Şuşa şehrinde, Şuşa şehri biliyorsunuz o bölgenin gözbebeği kültür başkenti. O bölgede biz de Ziraat Bankası olarak öncelikle gidip orada bayrağımızı dalgalandırmalıyız, markamızı, Türk bayrağını orada, Türkiye'nin ilk günden beri gösterdiği, verdiği desteğin bir göstergesi olarak yerimizi almalıyız diye düşündük ve Şuşa'da bir Karabağ merkezinde Ziraat Bankası Şubesi açma kararı aldık. Bunla ilgili iç prosedürlerimizi tamamlıyoruz ondan sonra da devletin ilgili kurumlarından gerekli izinler alındıktan sonra gidip şubemizi orada açacağız. 2021'de açılmayı planlıyoruz. Güvenlik tarafından ne zaman gidebiliriz, ne zaman başlayabiliriz o tamamen devletin vereceği izinlerle bağlı. Biz birkaç ay içerisinde açmaya hazırız" dedi.

"2021 yılında Nahçıvan'da şubemizi açacağız"

Ziraat Bankası Azerbaycan'ın 5 şube ile hizmet verdiğini belirten Demirci, "Altıncı şubemizin tamiratı tamamlandı ve merkez Bankası'ndan lisans izni bekliyoruz. Bugün yarın veya bu hafta içerisinde izin çıkacak, şubemizi açacağız. Bundan daha önemlisi Şuşa'nın biraz ilerisinde Nahçıvan'da şube açılışıyla ilgili daha önce karar almıştık. 2021 yılında Nahçıvan'da da şubemizi açtığımızda artık Nahçıvan'da kara yolunun, demir yolunun Azerbaycan'la bağlantısından sonra Nahçıvan, Şuşa ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde Ziraat Bankası, Azerbaycan ekonomisine destek vermeye, katkı vermeye devam edecek. Biz Karabağ bölgesine çok önem veriyoruz. Onun içinde devletin verdiği sübvansiyonların dışında biz de Ziraat Bankası olarak kendi kaynaklarımızdan daha uygun şartlarla o bölgeye gelen yatırımcıları ve özellikle istihdam ve üretim sağlayacağı yatırımları desteklemek adına uygun kaynaklı krediler vermeyi hedefliyoruz. Bu da bizim o bölgeye katkımız olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.