Ziraat Bankası, bir günde 5,2 milyon emekliye ödeme yaptı
1 saat önce
Türkiye'deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ına hizmet veren Ziraat Bankası, bir günde 5,2 milyon emekliye 5 milyar TL'den fazla ödeme yaptı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:28
'deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ına hizmet veren Ziraat Bankası
, bir günde 5,2 milyon emekliye 5 milyar TL'den fazla ödeme yaptı.
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