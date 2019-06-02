Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası, bir günde 5,2 milyon emekliye ödeme yaptı
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Ziraat Bankası, bir günde 5,2 milyon emekliye ödeme yaptı

1 saat önce

Türkiye'deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ına hizmet veren Ziraat Bankası, bir günde 5,2 milyon emekliye 5 milyar TL'den fazla ödeme yaptı.

Ziraat Bankası, bir günde 5,2 milyon emekliye ödeme yaptı, System.String[]
Türkiye'deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ına hizmet veren Ziraat Bankası, bir günde 5,2 milyon emekliye 5 milyar TL'den fazla ödeme yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:28 
Türkiye, Ziraat Bankası, Ekonomi
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