Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 9. videosunda gündeme getirdiği Doğan Medya Grubu'nun alımına ilişkin açıklama Ziraat Bankası tartışmalarını alevlendirdi. Peker, videosunda Yıldırım Demirören'in Doğan Medya'yı satın alabilmek için kredi çektiğini ancak borcun bankaya ödenmediğini iddia etti.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Peker'in Demirören'in Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemediği iddiasına ilişkin olarak, "Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?" diye sordu.
Hakverdi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirören'in, aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası'na sormuştuk. Banka 'müşteri sırrı' diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı?" ifadesini kullandı.
Hakverdi tarafından Ziraat Bankası'na sorulan sorular ve bankanın verdiği yanıt:
Son Dakika › Ekonomi › Ziraat Bankası bir yıl önce yöneltilen, 'Yıldırım Demirören borcunu ödedi mi?' sorusunu 'Müşteri sırrı' diyerek cevaplamamış - Son Dakika Ekonomi