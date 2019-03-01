Ziraat Bankası Bireysel Kredi Faiz Oranlarını Düşürdü
16 dakika önce
Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı.
Ziraat Bankası
konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı.
Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ziraat Bankası; son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28'e indirmiştir. Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1.53'e indirmiştir. Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır" denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:09 Kaynak: DHA
Son Dakika! Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi
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