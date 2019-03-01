Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası Bireysel Kredi Faiz Oranlarını Düşürdü

Ziraat Bankası Bireysel Kredi Faiz Oranlarını Düşürdü

16 dakika önce

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı.

Ziraat Bankası Bireysel Kredi Faiz Oranlarını Düşürdü, System.String[]
Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ziraat Bankası; son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28'e indirmiştir. Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1.53'e indirmiştir. Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:09 Kaynak: DHA

Ziraat Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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