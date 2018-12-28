Ziraat Bankası borçlanma aracı ihraç edecek
1 saat önce
Ziraat Bankası, yurt dışından 4 milyar dolara kadar ve yurt içinden 17.5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihraç edecek.
Ziraat Bankası
, yurt dışından 4 milyar dolara kadar ve yurt içinden 17.5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihraç edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:40
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