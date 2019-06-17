Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası: "Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.
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Ziraat Bankası: "Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.

1 saat önce

Ziraat Bankası: "Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.

Ziraat Bankası:
Ziraat Bankası: "Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:38 Kaynak: AA
Ziraat Bankası
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