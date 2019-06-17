Ziraat Bankası: "Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.
1 saat önce
Ziraat Bankası: "Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:38 Kaynak: AA
: "Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek."
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