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Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı - Son Dakika

Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı

17.12.2021 17:06

Burgaz'da faaliyete başlayan Ziraat Bankası şubesi Açılışa katılan davetlilerin selamlaşmaları Şube önündeki açılış programında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın konuşması Burgaz Bölge Valisi Mariya Neykova'nın konuşması Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov'un konuşması...

Burgaz'da faaliyete başlayan Ziraat Bankası şubesi

Açılışa katılan davetlilerin selamlaşmaları

Şube önündeki açılış programında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın konuşması

Burgaz Bölge Valisi Mariya Neykova'nın konuşması

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov'un konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın AA muhabirine açıklaması

Çakar'ın Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök tarafından uğurlanması

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün AA muhabirine açıklamaları Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar:

"Bulgaristan'da ticari ilişkilerimizde banka olarak çok memnunuz. Zaten 5 milyar avro civarında bir ticaret hacmi hedefleniyor. Bu iki ülke arasındaki ticaret hacminin artan oranını davam edeceği anlamına geliyor"

BURGAZ (AA) – Ziraat Bankası, Bulgaristan'da Sofya, Filibe, Varna ve Kırcaali'den sonra Burgaz kentinde ülkedeki 5. şubesini törenle hizmete açtı.

Açılışa katılan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bulgaristan'da ticari ilişkilerimizde banka olarak çok memnunuz. Zaten 5 milyar avro civarında bir ticaret hacmi hedefleniyor. Bu iki ülke arasındaki ticaret hacminin artan oranının devam edeceği anlamına geliyor." dedi.

"Türkiye'nin en büyük bankası olarak global bir bankayız." diyen Çakar, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 17 ülkede 115 noktada varız. Bulgaristan'da da 1998 yılında Sofya şubemizi açmıştık. 2010 yılında Kırcaali, Plovdiv (Filibe) ve Varna'da toplamda açtığımız 4 şubenin yanında bugün Burgaz'da 5'incisini açıyoruz. Aslıda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesiyle beraber bu ticaretten pay almak ve iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla 1998 yılından bu yana burada faaliyet gösteriyoruz."

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 5 milyar avroya ulaşmasının hedeflendiğine işaret eden Çakar, "Bu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artan oranını davam edeceği anlamına geliyor. İnşallah biz de buradaki hayatı kolaylaştırıyor olacağız." diye konuştu.

Burgaz Bölge Valisi Mariya Neykova, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önde gelen finansal kuruluşlarından biri olan Ziraat Bankası'nın, Burgaz'da şube açıyor olmasının, iki ülke arasında geleneksel olarak iyi olan ilişkilere ek yoğunluk vereceğine inandığını söyledi.

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov da Burgaz kenti ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da iyiye gitmesinin ve geliştirilmesinin bir işaret olarak gördüğü şube açılışından Burgaz sakinleri ve iş çevrelerinin verimli olarak yararlanacaklarına inandığını söyledi.

Nikolov, şehrin geliştirilmesinde kullanılan malzeme ve malların önemli bir bölümünün Türkiye'den edindiğini de sözlerine ekledi.

"Türk üreticileri Bulgaristan'da 12 bin kişiden fazla istihdam sağlıyor"

Açılışa katılan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yatırımcılarının Bulgaristan'da yaklaşık 2 milyar avroluk yatırımı olduğunu ancak bu hacmin esas hedefinin 5 milyar avro olduğunu söyledi.

Büyükelçi Sekizkök, "Türk yatırımcılarının Bulgaristan'da yaklaşık 2 milyar avroluk yatırımı var. Aralarında büyük şirketler ve üreticiler var, örneğin Şişecam, Teklas, Alkomet, Sarkyusan gibi Türkiye'nin belki de küresel planda en tanınmış en önemli üreticileri Bulgaristan'a yatırım yapıyor. 12 bin kişiden fazla bir gruba istihdam olanağı sağlıyorlar." diye konuştu.

Kovid-19 koşullarının yarattığı bütün olumsuzluklara rağmen yatırımların gelecek dönemde daha da artacağını öngördüklerini kaydeden Sekizkök, Ziraat Bankası'nın da şubelerinin sayısını artırmak suretiyle hem Türk yatırımcılara, hem de Türkiye ile iş yapan Bulgar iş sektörüne kolaylaştırıcı rolü üstlenmesinin çok önemli bir hizmet olacağını dile getirdi.

Törene ayrıca, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnce ve Bulgaristan'da faaliyet gösteren başlıca Türk şirketlerin yöneticileri de katıldı.

Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı
Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı
Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı
Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı
Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı

Togo Cumhuriyeti, Ziraat Bankası, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5'inci şubesini Burgaz'da açtı - Son Dakika
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