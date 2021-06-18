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Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye yanıt verdi: Canlı hesaplarda izleniyor - Son Dakika

Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye yanıt verdi: Canlı hesaplarda izleniyor

18.06.2021 14:30

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyle ilgili Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar açıklamalar yaptı. Meclis'te konuşan Çakar, "Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verebilir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor" dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü. Çakar, Komisyonda yaptığı konuşmada, Bankanın 2020 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünün 943 milyar lira olduğunu, bugün itibarıyla da 1 trilyon lirayı aştığını belirtti. Ziraat Bankası olarak ekonomiye 743 milyar lira kredi ile destek verdiklerini ifade eden Çakar, bunun 601 milyar lirasının nakdi, 142 milyar lirası ise gayri nakdi kredilerden oluştuğunu belirtti.

"BANKANIN PASİF TARAFTA 630 MÜŞTERİ MEVDUATI VAR"

Çakar, aynı zamanda menkul kıymet anlamında devlete de borçlanma ihtiyaçları durumunda 200 milyar lira civarında kredi verildiğini dile getirerek, bankanın pasif tarafta 630 milyar liralık müşteri mevduatının bulunduğunu, 167 milyar lira da mevduat dışı kaynak edindiklerini anlattı. Bankanın 25 bin personel ile hizmet verdiğini, halen 1752 şubelerinin bulunduğunu, 364 yerde sadece Ziraat Bankası şubesi olduğunu, Türkiye'deki 52 bin civarındaki ATM'nin 7300'ünün Ziraat Bankası'na ait olduğunu söyledi.

"KREDİLERİN YÜZDE 20'Sİ TARIM SEKTÖRÜNE KULLANDIRILDI"

Çakar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dijitalleşmenin ve kayıtlı ekonominin önemine dikkati çekerek, Ziraat Bankasının yaygın bir kitle bankası konumunda bulunduğunu söyledi. Ziraat Bankasının 21 milyon civarında dijital müşterisi bulunduğuna işaret eden Çakar, Türkiye'nin en büyük dijital müşteri sayısına sahip bankası durumunda olduklarını kaydetti. Kredilerin yüzde 20'si tarım sektörüne kullandırıldı. Çakar, Bankadaki kredilerin yüzde 72'sinin kurumsal kredilerden oluştuğuna dikkati çekerek, bunların dağılımına bakıldığında kredilerin yüzde 20'sini tarım sektörüne kullandırdıklarını, ikinci sırada da imalat sektörün olduğunu ifade etti.

"TARIM KREDİLERİ 7,9 MİLYAR LİRA OLDU"

Bankada kredilerin takibe düşme oranının yüzde 2,3 seviyesinde olduğunu belirten Çakar, şöyle konuştu:

"Ziraat Bankası olarak tarım sektöründe 2020 yıl sonu itibarıyla 685 bin üreticiye 85 milyar lira kredi verdik. Bunların yüzde 65'i işletme, yüzde 35'i yatırım kredisi. Verdiğimiz tarımsal kredilerin yüzde 90'ı 250 bin lira ve altında kredi kullanan küçük ölçekli işletme sahipleri. Bankamız tarafından tarım sektöründe bugün itibarıyla kredi verilen üretici sayısı 709 bine, toplam tarımsal kredi bakiyesinin de 92 milyar liraya çıktı. Tarımsal kredilerin ana adresiyiz, bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz tarım kredilerinin takibe düşme oranı yüzde 1,57 seviyesinde. Söz konusu rakam bir önceki yıllardaki takibe düşme oranının çok daha altında. Tarım sektöründe 2020 yılında ertelenmiş ya da yapılandırılmış tarım kredileri 7,9 milyar lira oldu."Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, Türkiye'deki bankacılık sektörünün şeffaf, kurallar çerçevesinde işlediğini dile getirdi. Çakar, Demirören Grubuna sağlanan krediye ilişkin sorulara yönelik şunları kaydetti:

Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor

"CANLI HESAPLARDA İZLENİYOR"

"Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verebilir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle çizeyim, Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu bankacılıkta belirlenen kural seti ne ise o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz."

"TURİZME VERİLEN KREDİ 153 MİLYAR LİRA"

Turizm sektörüne sağlanan kredilere ilişkin bir soru üzerine de Türk bankacılık sektörünün turizme verdiği kredilerin 153 milyar lira olduğunu dile getiren Çakar, bunu en çok kullandıran bankalar arasında ikinci sırada olduklarını ifade etti. Turizm sektörünün bu ülke için değerini çok iyi bildiklerini belirten Çakar, bu anlamda kredi kanallarını tamamen açık tuttuklarını, sektör paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Görüşmelerin ardından Ziraat Bankasının ve bağlı ortaklıklarının 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye yanıt verdi: Canlı hesaplarda izleniyor
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye yanıt verdi: Canlı hesaplarda izleniyor

Ziraat Bankası, Türkiye, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye yanıt verdi: Canlı hesaplarda izleniyor - Son Dakika Ekonomi


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