Ziraat Bankası, Derecik'te Şube Açtı

Derecik ilçesinde, Ziraat Bankasının şubesi törenle açıldı.

Derecik ilçesinde, Ziraat Bankasının şubesi törenle açıldı.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın alt katındaki şubenin açılışını Ziraat Bankası Van Bölge Yöneticisi Ercan Durmuş, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmecit Eren yaptı.



Durmuş, şubenin ilçe için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Açılışa katılanlar daha sonra şubeyi gezdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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