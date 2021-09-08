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Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Yalçın'dan Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika

Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Yalçın'dan Başkan Küpeli'ye ziyaret

08.09.2021 16:56
Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Yalçın'dan Başkan Küpeli'ye ziyaret, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Vehbi Bahadır Yalçın'la görüştü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Vehbi Bahadır Yalçın'la görüştü.

Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Vehbi Bahadır Yalçın, şube müdürleriyle birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Sanayicilerin finansal talep, öneri ve beklentileri ile ilgili istişarelerin yapıldığı görüşmede Yalçın, "Sanayi ve üretim bizler için çok önemli. Sanayicinin üretim yapabilmesi için Ziraat Bankası olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu anlamda iş birliklerine her zaman açığız. Eskişehir sanayisi üretim gücü, ihracatı ve istihdamıyla, en önemlisi de finansal potansiyeli ile ülkemizin çok önemli sanayi merkezlerinden biri konumunda" diye konuştu.

"Eskişehir OSB ve sanayimiz ciddi bir büyüme sürecinde"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, büyüme rakamlarıma dikkat çekerek, "Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Bu büyüme rakamlarında pandeminin başından bu yana en yüksek katkıyı sağlayan sektör yine sanayimiz ve sanayi sektörünün yaptığı ihracat olmuştur. Sanayiye destekler artarak sürmelidir. Özellikle devlet bankalarının sanayicilerimizin taleplerine hızlıca cevap vermesi ve sağlayacağı destek büyümeye daha fazla ivme katacaktır. Eskişehir OSB ve sanayimiz ciddi bir büyüme dönemi içinde, çok sayıda yeni yatırım yapılıyor, bunlar hep şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır" dedi.

Başkan Küpeli, bölgenin gelişimi ile sürdürülen yeni yatırımlar konusunda bilgi verdiği görüşmede, ziyaretlerinden dolayı Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Vehbi Bahadır Yalçın ve şube müdürlerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Yalçın'dan Başkan Küpeli'ye ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi, Ziraat Bankası, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Yalçın'dan Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Yalçın'dan Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika
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