Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
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T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR
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