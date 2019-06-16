Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA Finans Masası'na konuk olacak
1 saat önce
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:48 Kaynak: AA
Genel Müdürü Hüseyin Aydın
, yarın Anadolu Ajansı
(AA) Finans Masası'na konuk olacak. Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) Başkanı da olan Aydın, yarın saat 14.00'de başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Hüseyin Aydın'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter
hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası
Tarihi yayına saatler kala Küçükkaya'dan ilginç açıklama: Yapamazsam kınarsınız