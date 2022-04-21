Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı - Son Dakika
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı

21.04.2022 14:32
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın “Ziraat Bankası olarak traktöre haciz uygulaması yapmıyoruz. Tövbe. Böyle bir uygulamamız asla yok” sözlerine çiftçilerin haciz konan arazi ve traktörlerinin satış belgelerini paylaşarak tepki gösterdi. Sümer, “Memleketim Adana'da başta olmak üzere binlerce çiftçi ödeyemediği krediler yüzünden traktörlerine, tarlalarına haciz geldiğini bas bas bağırırken Ziraat Bankası Genel Müdürü’nün bu açıklaması büyük bir aldatmacadır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın "Ziraat Bankası olarak traktöre haciz uygulaması yapmıyoruz. Tövbe. Böyle bir uygulamamız asla yok" sözlerine çiftçilerin haciz konan arazi ve traktörlerinin satış belgelerini paylaşarak tepki gösterdi. Sümer, "Memleketim Adana'da başta olmak üzere binlerce çiftçi ödeyemediği krediler yüzünden traktörlerine, tarlalarına haciz geldiğini bas bas bağırırken Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün bu açıklaması büyük bir aldatmacadır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın "Ziraat Bankası olarak traktöre haciz uygulaması yapmıyoruz. Tövbe, Böyle bir uygulamamız asla yok" sözlerini TBMM gündemine getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Sümer, şöyle konuştu:

"Memleketim Adana'da başta olmak üzere binlerce çiftçi ödeyemediği krediler yüzünden traktörlerine, tarlalarına haciz geldiğini bas bas bağırırken Ziraat Bankası Genel Müdürünün 'Çiftçilerimize haciz uygulamıyoruz' açıklaması büyük bir aldatmacadır. Çiftçinin ekemediği her karış toprağın, traktörüne koyamadığı her litre mazotun hesabını ilk seçimde yirmi yıllık iktidardan çiftçimiz bunun hesabını soracaktır."

CHP'li Sümer, Ziraat Bankası'nın sitesinde yer alan çiftçilerin haciz konan arazi ve traktörlerinin satış ilanlarını paylaştı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ziraat Bankası, Milletvekili, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 'Traktör Haczi Yok' Dedi, CHP'li Sümer Haciz Konan Arazi ve Traktör Satış Belgelerini Paylaştı - Son Dakika
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