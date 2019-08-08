Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği
38 dakika önce
Ziraat Bankası ATM ve POS'larında MIR logolu kartlar da kullanılmaya başlıyor.
Ziraat Bankası
ATM ve POS'larında MIR logolu kartlar da kullanılmaya başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:14
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