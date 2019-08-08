Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği
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Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği

38 dakika önce

Ziraat Bankası ATM ve POS'larında MIR logolu kartlar da kullanılmaya başlıyor.

Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği, System.String[]
Ziraat Bankası ATM ve POS'larında MIR logolu kartlar da kullanılmaya başlıyor.
Ziraat Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:14 
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