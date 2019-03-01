Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını indirdi

6 dakika önce

Ziraat Bankası; konut kredisi faiz oranını yüzde 1.28, ihtiyaç kredisi faizini de yüzde 1.53'e düşürdü.

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını indirdi, System.String[]
Ziraat Bankası; konut kredisi faiz oranını yüzde 1.28, ihtiyaç kredisi faizini de yüzde 1.53'e düşürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:15 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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