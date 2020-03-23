Ziraat Bankası koronavirüs tedbirlerini devreye aldı - Son Dakika
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Ziraat Bankası koronavirüs tedbirlerini devreye aldı

6 saat önce

Ziraat Bankası, vatandaşların ve iş dünyasının nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı birtakım destekleri devreye aldı.

Ziraat Bankası koronavirüs tedbirlerini devreye aldı, System.String[]

Ziraat Bankası, vatandaşların ve iş dünyasının nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı birtakım destekleri devreye aldı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında yeni destek adımlarının devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilme ve aynı zamanda üretim altyapısını ve iş gücü piyasasını ayakta tutmanın ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olması gerektiği vurgulandı.

Bu hedef doğrultusunda Ziraat Bankası şubelerinin 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilere hizmet vermeye devam edeceği bildirilen açıklamada, bu yaklaşımla, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası'nın yeni bir adım attığı belirtildi.

Tebdirler bugünden itibaren geçerli olacak

Açıklamada, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı birtakım desteklerin devreye alındığı aktarıldı.

Bu kapsamda, 31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi uygulamaya alındı. Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi tedbirini aldık. Kredili müşterilerimiz tarafından bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi tedbirlerini uygulamaya aldık. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz."

Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:52 Kaynak: AA

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